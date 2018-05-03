Кроме того, по словам Канье, избавившись от лишнего жира, он приобрел наркотическую зависимость. Он считает, что после хирургического вмешательства врачи назначили ему слишком много лекарств. Он пристрастился к болеутоляющим, и именно они повлияли на его общее состояние и усугубили нервный срыв.
Канье Уэст признался, что прибегал к липосакции
- Сьогодні, 22:00
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Канье Уэст
Осенью 2016 года Канье Уэст попал в больницу после нервного срыва
Однако, как оказалось, психологическая помощь, которую Канье получил после того, как на его супругу Ким Кардашьян было совершено нападение в Париже, была не единственной причиной госпитализации.
В новом откровенном интервью порталу TMZ артист рассказал, что решился на липосакцию — операцию по удалению жировых отложений.
«Я делал косметическую операцию по удалению жира, чтобы хорошо выглядеть для вас», — цитирует Уэста журнал Grazia.