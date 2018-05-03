Кроме того, по словам Канье, избавившись от лишнего жира, он приобрел наркотическую зависимость. Он считает, что после хирургического вмешательства врачи назначили ему слишком много лекарств. Он пристрастился к болеутоляющим, и именно они повлияли на его общее состояние и усугубили нервный срыв.