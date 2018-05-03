Осенью 2016 года Канье Уэст попал в больницу после нервного срыва

Однако, как оказалось, психологическая помощь, которую Канье получил после того, как на его супругу Ким Кардашьян было совершено нападение в Париже, была не единственной причиной госпитализации. В новом откровенном интервью порталу TMZ артист рассказал, что решился на липосакцию — операцию по удалению



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Канье Уэст

Осенью 2016 года Канье Уэст попал в больницу после нервного срыва

Однако, как оказалось, психологическая помощь, которую Канье получил после того, как на его супругу Ким Кардашьян было совершено нападение в Париже, была не единственной причиной госпитализации.

В новом откровенном интервью порталу TMZ артист рассказал, что решился на липосакцию — операцию по удалению жировых отложений.

«Я делал косметическую операцию по удалению жира, чтобы хорошо выглядеть для вас», — цитирует Уэста журнал Grazia.