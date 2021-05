Известный диджей проспал похороны матери из-за похмелья

Как считает музыкант, его мать отнеслась бы к произошедшему с юмором

Американский диджей Моби признался, что проспал похороны своей матери, потому что был пьян и испытывал похмелье. Такое заявление музыкант сделал в документальном фильме Moby Doc, сообщает Reuters.

В разговоре с агентством в преддверии выхода картины Моби отметил, что многие люди, уже видевшие фильм, сосредоточились именно на этом моменте. Как считает музыкант, его мать отнеслась бы к произошедшему с юмором.

«Как ни странно, у моей мамы было замечательное, извращенное чувство юмора. Я думаю, ее бы это очень позабавило, может быть, немного ужаснуло. Я думаю, в каком-то смысле она посчитала бы это слегка забавным», — поделился Моби.

Фильм выйдет 28 мая на стриминговых-сервисах. В документальной ленте 55-летний исполнитель также расскажет о трудном детстве, опыте злоупотребления психоактивными веществами, активизме в защиту прав животных и творческих успехах. В картину также вошли видео с концертов и интервью с режиссером Дэвидом Линчем, который в свое время создал анимационный видеоклип на новую песню Моби "Shot In The Back Of The Head".

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом