  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет

    Разбирательства Брэда и Анджелины длились пять лет

    Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, гарантировав себе совместную опеку над детьми. Американские СМИ сообщают, что актриса сделала все, чтобы не позволить бывшему мужу чаще с ними видеться. Джоли также хотела, чтобы сами дети высказались в суде (что в Калифорнии разрешено с 14 лет), но эта просьба была отклонена. По этой причине Энджи планирует обжаловать решение.

    Напомним, разбирательства Брэда и Анджелины длились пять лет. Детей у пары шестеро, но старшему Мэддоксу со времен, когда родители решили развестись, уже исполнилось 19 — его сегодняшнее решение суда не касается.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет
    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

    Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет