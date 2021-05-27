Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли. Разбирательства длились пять лет

Разбирательства Брэда и Анджелины длились пять лет

Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, гарантировав себе совместную опеку над детьми. Американские СМИ сообщают, что актриса сделала все, чтобы не позволить бывшему мужу чаще с ними видеться. Джоли также хотела, чтобы сами дети высказались в суде (что в Калифорнии разрешено с 14 лет), но эта просьба была отклонена. По этой причине Энджи планирует обжаловать решение.

Напомним, разбирательства Брэда и Анджелины длились пять лет. Детей у пары шестеро, но старшему Мэддоксу со времен, когда родители решили развестись, уже исполнилось 19 — его сегодняшнее решение суда не касается.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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