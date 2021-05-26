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    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети

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    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo - Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети
    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo
    Фото: @lizzobeeating

    Читатели издания раскритиковали внешний вид тучной певицы

    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и вызвала отвращение в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

    Папарацци запечатлели 33-летнюю исполнительницу в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. Ее образ дополнила небольшая сумка, солнцезащитные очки, медицинская маска и несколько подвесок. Позже знаменитость поделилась снимком в описанном наряде на своей странице в Instagram.

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    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети
    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети
    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети
    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети
    Фото: @lizzobeeating

    Читатели издания раскритиковали внешний вид тучной певицы в комментариях под снимками. «Это просто отвратительно», «Ей следует носить одежду своего размера», «Мне тяжело на нее смотреть», «Разве у нее нет зеркала в полный рост? У нее ужасное чувство стиля», «Фу. Серьезно, я восхищаюсь ею за то, что у нее хватило смелости покинуть дом в таком виде», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Полнотелая певица в облегающем мини вызвала споры в сети