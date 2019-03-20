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    Шоу-биз

    Карди Би и Дженнифер Лопес перевоплотятся в стриптизерш-мошенниц

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    Карди Би - Карди Би и Дженнифер Лопес перевоплотятся в стриптизерш-мошенниц
    Карди Би
    instagram.com/iamcardib

    26-летняя американская исполнительница Карди Би дебютирует в своем первом фильме

    Коллегой Карди Би стала другая известная певица, 49-летняя Дженнифер Лопес.

    Обладательница премии «Грэмми» получила свою первую роль в кино. Об этом Карди сообщила своим поклонникам, опубликовав кадр статьи. Певица сыграет стриптизершу в картине «Hustlers» (в русском прокате лента пока не получил названия). Фанаты поздравили исполнительницу и сообщили, что с нетерпением ждут выхода фильма.

    Вместе с Карди в «Hustlers» снимается и Дженнифер Лопес. Недавно обручившаяся певица уже во всю тренирует танцы у пилона. А вот Карди тренировки не нужны: до музыкальной карьеры она танцевала в стрип-клубах в Бруклине.

    Известно, что «Hustlers» — реальная история, основанная на статье в New York Times о стриптизершах из Нью-Йорка, которые лихо обманывали богатых клиентов с Wall Street. Когда именно фильм выйдет в прокат, пока не уточняется.

    Напомним, что ранее Scotch показал, как Джей Ло осваивает пилон.

    Джерело: graziamagazine.ru

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