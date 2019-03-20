Звезда «Гарри Поттера» сыграет в приквеле «Игры престолов»



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Миранда Ричардсон и герои «Гарри Поттера» harrypotter.fandom.com

Пока поклонники «Игры престолов» морально готовятся к финалу, каст приквела с неофициальным названием «Долгая ночь» пополняется талантливыми актёрами

Недавно издание Comic Book сообщило читателям, что компанию Наоми Уоттс и Джейми Кэмпбеллу Бауэру составит звезда «Гарри Поттера» Миранда Ричардсон.

61-летняя исполнительница роли Риты Скитер переберётся из одной популярной франшизы в другую. Британская актриса, номинированная на «Оскар», стала частью готовящегося сериала по вселенной «Игры престолов». Пока неизвестно, какую роль Ричардсон сыграет в приквеле популярного шоу, так как детали сюжета держатся в секрете. Поклонники до сих пор не знают официального названия проекта. Джордж Мартин в прошлом году предложил назвать сериал «Долгая ночь» — в честь события, произошедшего за восемь тысяч лет до восхождения Таргариенов на трон, но канал HBO отверг это предложение.

В данный момент в актёрском составе грядущего приквела состоят Наоми Уоттс («Невозможное»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Джош Уайтхаус («Администратор»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии») и другие. Шоураннером проекта стала Джейн Голдман, которая занимается разработкой сценария совместно с Джорджем Мартином. По данным портала ScreenRant, премьера сериала состоится не раньше 2020 года, уже после того, как закончится «Игра престолов».

Джерело: popcornnews