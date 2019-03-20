Премьера фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино пройдёт в Каннах



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Новая работа Тарантино выйдет ровно через 25 лет после премьеры «Криминального чтива»

По данным источников издания The Hollywood Reporter, мировая премьера новой картины Квентина Тарантино состоится на Каннском кинофестивале. Сейчас называют дату 21 мая — ровно 25 лет спустя премьеры «Криминального чтива», которая также состоялась на смотре. Картина тогда завоевала Золотую пальмовую ветвь.

Главный герой «Однажды в Голливуде» — телевизионный актёр (Леонардо ДиКаприо), который после одного удачного сериала занимается поисками возможности пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр (Брэд Питт). По соседству с бывшим ковбоем живут режиссёр Роман Полански (Рафаль Заверуха) и его супруга, актриса Шэрон Тейт (Марго Робби). История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой «Семья» Чарльза Мэнсона.

В девятой картине Квентина Тарантино также снимались Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Дэмиэн Льюис, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Кит Джефферсон, Джеймс Марсден и Николас Хэммонд.

Каннский фестиваль в этом году пройдёт с 14 по 25 мая.

Джерело: Киноафиша