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    Шоу-биз

    Карди Би избавляется от врагов и попадает за решетку в новом клипе Press

    • Розсилка
    Карди Би - Карди Би избавляется от врагов и попадает за решетку в новом клипе Press
    Карди Би

    Певица проходит обвиняемой по делу о нападении на двух девушек в баре в 2018 году.

    Американская рэперша Карди Би выпустила клип на трек Press. По сюжету певицу подозревают в убийстве, но она просто так не сдается. В кабинете следователя Карди устраивает погром, а потом в суде избавляется от всех свидетелей. Однако все равно попадает в тюрьму, где продолжает мстить.

    Режиссером клипа выступила Йора Францсис, которая ранее уже работала с певицей над клипами Be Careful и Money.

    Известно, что певица сейчас проходит по уголовному делу о нападении на двух девушек в клубе в 2018 году. Карди свою вину не признает.

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    певица
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