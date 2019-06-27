Карди Би избавляется от врагов и попадает за решетку в новом клипе Press



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карди Би

Певица проходит обвиняемой по делу о нападении на двух девушек в баре в 2018 году.

Американская рэперша Карди Би выпустила клип на трек Press. По сюжету певицу подозревают в убийстве, но она просто так не сдается. В кабинете следователя Карди устраивает погром, а потом в суде избавляется от всех свидетелей. Однако все равно попадает в тюрьму, где продолжает мстить.

Режиссером клипа выступила Йора Францсис, которая ранее уже работала с певицей над клипами Be Careful и Money.

Известно, что певица сейчас проходит по уголовному делу о нападении на двух девушек в клубе в 2018 году. Карди свою вину не признает.

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