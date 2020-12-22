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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер надела слишком откровенное платье, из которого едва не выпала грудь (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер - Кайли Дженнер надела слишком откровенное платье, из которого едва не выпала грудь (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Молодая мама умеет подчеркнуть свои выдающиеся формы

    В последнее время Кайли Дженнер может с легкостью похвастаться тем, что обгоняет по популярности своих старших сестер. Так, недавно она возглавила престижный рейтинг знаменитостей, которые сумели заработать больше остальных в 2020 году.

    На днях Дженнер решила в очередной раз продемонстрировать, что не уступает старшей сестре Ким Кардашьян в умении подчеркнуть свои выдающиеся формы. В Инстаграме модель опубликовала серию снимков, на которых смело позирует в обтягивающем платье без бретелей с головокружительным разрезом от бедра.

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    Кайли Дженнер надела слишком откровенное платье, из которого едва не выпала грудь (фото)
    Кайли Дженнер надела слишком откровенное платье, из которого едва не выпала грудь (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    В качестве дополнения к наряду Кайли выбрала черные босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров на знаменитости были только серебряные браслеты и лаконичные серьги, которые не отвлекали внимания от главного — внушительного бюста Дженнер, который, казалось, вот-вот выскочит из тесного платья.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян
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