Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)



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35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от 43-летнего Орландо Блума

Американская поп-звезда сообщила о своей беременности в нежном видео

35-летняя певица Кэти Перри готовится подарить малыша голливудскому актеру. Наследник пары должен появиться на свет этим летом. Артистка интересно объявила о своем положении. Она выпустила клип на песню Never Worn White, в котором продемонстрировала свой увеличившийся живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 4 Мар 2020 в 9:02 PST

В новом видео Кэти предстала в образе невесты. Белоснежный наряд с глубоким декольте подчеркнул ее изменившиеся формы. Будущая мама дала понять, что готовится в свадьбе со звездой фильмов «Троя» и «Пираты Карибского моря».

«Я никогда не носила белое. Но я хочу сделать это правильно. Да, я действительно хочу попробовать с тобой», — поет Пэрри. В подписи к ролику инстадива намекнула на предполагаемую дату родов. «Давай просто скажем, что это будет жаркое лето», - написала она.

Звезда поделилась радостными эмоциями. «Мы взволнованы и счастливы!» — подчеркнула певица, добавив, что этот секрет ей пришлось хранить «дольше всего в жизни».

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