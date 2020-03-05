  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)

    • Розсилка
    <p>35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от 43-летнего Орландо Блума</p> <div></div> - Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)

    35-летняя Кэти Перри ждет ребенка от 43-летнего Орландо Блума

    Американская поп-звезда сообщила о своей беременности в нежном видео

    35-летняя певица Кэти Перри готовится подарить малыша голливудскому актеру. Наследник пары должен появиться на свет этим летом. Артистка интересно объявила о своем положении. Она выпустила клип на песню Never Worn White, в котором продемонстрировала свой увеличившийся живот.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

    В новом видео Кэти предстала в образе невесты. Белоснежный наряд с глубоким декольте подчеркнул ее изменившиеся формы. Будущая мама дала понять, что готовится в свадьбе со звездой фильмов «Троя» и «Пираты Карибского моря».

     «Я никогда не носила белое. Но я хочу сделать это правильно. Да, я действительно хочу попробовать с тобой», — поет Пэрри. В подписи к ролику инстадива намекнула на предполагаемую дату родов. «Давай просто скажем, что это будет жаркое лето», - написала она.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)
    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)
    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)
    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)
    Кэти Перри объявила о беременности от Орландо Блума (видео)

    Звезда поделилась радостными эмоциями. «Мы взволнованы и счастливы!» — подчеркнула певица, добавив, что этот секрет ей пришлось хранить «дольше всего в жизни».

     Читайте также: Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ