Фехтовальщица Ольга Харлан стала куклой Барби (фото)



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Ольга Харлан со своей копией Фото предоставлено организаторами

Наша легендарная спортсменка вошла в число атлеток, которых знаменитый производитель игрушек выделил в своей коллекции

В среду, 4 марта в конференц-зале конгрессно-выставочного центра «Парковый» в Киеве состоялась интересная презентация. Можно сказать, что олимпийская чемпионка-2008, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию Ольга Харлан представила самую себя в виде куклы Барби.

Бренд «Барби» расширил проект «преодолевает барьер к мечте» и в этом году представил восемь новых именных кукол, посвященных чемпионке мира по легкой атлетике Дине Ашер-Смит из Великобритании, капитану сборной Франции по футболу Амандин Анри, лучшей прыгунье в длину современности Малайцы Мигамбо из Германии, чемпионке Европы среди юниоров по серфинґу Терезе Бонвало из Португалии, другой серфинґистке Анат Лелиор из Израиля, чемпионке по паралимпийского плавания Сюмейе Бояджы из Турции, чемпионке Европы по прыжкам в высоту Айрин Палшите с Литві и собственно Ольге Харлан.

Спортсменка призналась, что такое предложение стало для нее приятным сюрпризом, ведь в детстве Ольга любила кукол и в ее коллекции была Барби. При подготовке игрушки ее авторы учитывали особенности телосложения и контуров лица Харлан, изобразив ее в соревновательном костюме и с фирменным сине-желтым защитным шлемом в руках. Правда, на презентации прозвучало признание, что в последний момент удалось заметить несколько иной оттенок глаз у куклы, поэтому их сделали зелеными.

«Точно как у меня, мне очень нравится», - засмеялась Ольга.

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