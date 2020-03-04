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    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»

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    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»

    В столичном кинотеатре «Оскар» состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»

    канун премьеры посмотреть киноленту пришли знаменитости, которые охотно приняли участие в фотосессии перед входом в зал. На красной дорожке показа красовались Maruv, Владимир Остапчук, Виталина Ющенко, Михаил Ясинский, Мишель Андраде, Олег Собчук, Богдан Юсипчук, VovaZil'Vova, Маша Виноградова, Александр Прохоров и другие.

    Для особого выхода они подобрали стильные наряды. Так, Катя Осадчая отдала предпочтение стильным штанам в полоску и пиджак, обнажающим плечи ведущей. Красное кепи стала ярким акцентом стильного образа украинской модницы.

    Мишель Андраде решила не выбирать для светского выхода изысканные наряды. На премьеру фильма «Свидание в Вегасе» она пришла в черном спортивном костюме и без макияжа.

    Певица Maruv выбрала для выхода эффектный образ: она предстала перед камерами с голубыми косичками и в очках. Имидж звезда подчеркнула клетчатым пиджаком, который является трендом сезона.

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    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»
    В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»

    Не пропустил премьерного показа и Павел Зибров. Артист красовался перед камерами в джинсовом костюме в сочетании с голубой рубашкой.

    знаменитости фотография Павел Зибров Maruv Катя Осадчая
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