В Киеве состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»



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В столичном кинотеатре «Оскар» состоялся допремьерный показ украинской комедии «Свидание в Вегасе»

канун премьеры посмотреть киноленту пришли знаменитости, которые охотно приняли участие в фотосессии перед входом в зал. На красной дорожке показа красовались Maruv, Владимир Остапчук, Виталина Ющенко, Михаил Ясинский, Мишель Андраде, Олег Собчук, Богдан Юсипчук, VovaZil'Vova, Маша Виноградова, Александр Прохоров и другие.

Для особого выхода они подобрали стильные наряды. Так, Катя Осадчая отдала предпочтение стильным штанам в полоску и пиджак, обнажающим плечи ведущей. Красное кепи стала ярким акцентом стильного образа украинской модницы.

Мишель Андраде решила не выбирать для светского выхода изысканные наряды. На премьеру фильма «Свидание в Вегасе» она пришла в черном спортивном костюме и без макияжа.

Певица Maruv выбрала для выхода эффектный образ: она предстала перед камерами с голубыми косичками и в очках. Имидж звезда подчеркнула клетчатым пиджаком, который является трендом сезона.

Не пропустил премьерного показа и Павел Зибров. Артист красовался перед камерами в джинсовом костюме в сочетании с голубой рубашкой.



