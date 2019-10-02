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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    38-летняя Ким Кардашьян примерила несколько смелых образов для модной съемки

    Супруга Канье Уэста стала героиней новой фотосессии для модного журнала CR Fashion Book. Целью номера стало показать известных женщин в необычных амплуа. Звезда реалити-шоу показала два экстравагантных кадра своим поклонникам.

    На первом снимке Ким позировала в супермаркете. Кадр сделан в стилистике 90-х годов. Кардашьян примерила светлую футболку и черные плотные колготы из своей коллекции утягивающего белья SKIMS. Поклонники обратили внимание, что сверху на них она надела темное нижнее белье. Завершил образ стильный аксессуар – светлый платок, которым Ким прикрыла голову.

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    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)
    Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)

    На втором снимке Ким позирует, лежа возле маленьких телевизоров. Модель примерила откровенный кроп-топ, напоминающий лиф от купальника с длинными рукавами. Наряд удачно подчеркнул пышные формы модели. Кардашьян распустила длинные волосы и сделала привычный яркий макияж с акцентом на глаза.

    Фанаты звезда оценили ее необычное перевоплощение. «Вот уж не ожидал увидеть тебя в трусах на колготки и с платком на голове. Это странно, но что-то в этом явно есть», «Ваша семья, конечно, не устает удивлять. Но вы созданы, чтобы нас развлекать», «Ким, вот это фигура! Просто королева», — написали они в комментариях.

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