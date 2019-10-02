Ким Кардашьян надела трусики на колготки (фото)



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

38-летняя Ким Кардашьян примерила несколько смелых образов для модной съемки

Супруга Канье Уэста стала героиней новой фотосессии для модного журнала CR Fashion Book. Целью номера стало показать известных женщин в необычных амплуа. Звезда реалити-шоу показала два экстравагантных кадра своим поклонникам.

На первом снимке Ким позировала в супермаркете. Кадр сделан в стилистике 90-х годов. Кардашьян примерила светлую футболку и черные плотные колготы из своей коллекции утягивающего белья SKIMS. Поклонники обратили внимание, что сверху на них она надела темное нижнее белье. Завершил образ стильный аксессуар – светлый платок, которым Ким прикрыла голову.

На втором снимке Ким позирует, лежа возле маленьких телевизоров. Модель примерила откровенный кроп-топ, напоминающий лиф от купальника с длинными рукавами. Наряд удачно подчеркнул пышные формы модели. Кардашьян распустила длинные волосы и сделала привычный яркий макияж с акцентом на глаза.

Фанаты звезда оценили ее необычное перевоплощение. «Вот уж не ожидал увидеть тебя в трусах на колготки и с платком на голове. Это странно, но что-то в этом явно есть», «Ваша семья, конечно, не устает удивлять. Но вы созданы, чтобы нас развлекать», «Ким, вот это фигура! Просто королева», — написали они в комментариях.

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