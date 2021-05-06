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    «Дом дракона». В сети показали первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»

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    «Дом дракона». В сети показали первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»
    Фото: @HouseofDragon

    Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»)

    В сети появились первые кадры со съемок сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Фото опубликованы в Twitter-аккаунте проекта.

    Всего было выложено три снимка, на которых запечатлены Рейнира и Деймон Таргариены, Корлис Веларион («Морской Змей»), а также Алисента и Отто Хайтауэры.

    О начале производства «Дома дракона» на телеканале HBO стало известно 27 апреля. События сериала разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе.

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    «Дом дракона». В сети показали первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»
    «Дом дракона». В сети показали первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»
    «Дом дракона». В сети показали первые кадры со съемок приквела «Игры престолов»

    Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости кино
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