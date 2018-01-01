Инсайдеры сообщили о том, что звезда готова к четвертому ребенку

Едва поклонники звездного семейства успели свыкнуться с мыслью, что теперь у Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей... как они уже планируют появление четвертого малыша. Инсайдеры издания People утверждают: переговоры с суррогатной матерью супруги начали вести еще в то время, когда она вынашивала для них дочь Чикаго. «Ким определенно хочет



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Инсайдеры сообщили о том, что звезда готова к четвертому ребенку

Едва поклонники звездного семейства успели свыкнуться с мыслью, что теперь у Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей... как они уже планируют появление четвертого малыша.

Инсайдеры издания People утверждают: переговоры с суррогатной матерью супруги начали вести еще в то время, когда она вынашивала для них дочь Чикаго.

«Ким определенно хочет больше детей. Она мечтает, чтобы ее семья стала еще более многочисленной! Она в восторге от процесса суррогатного материнства и уже связалась с женщиной, которая родила Чикаго, с просьбой выносить для них с Канье еще одного ребенка», - сообщили источники People. Когда информация о планировании распространилась в сети и дошла до самой Ким, она поспешила дать ответ.

Слухи звезда прокомментировала коротко и ясно: «Это поддельная новость», - написала она в Twitter.

Джерело: Hello!