Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст на прошлой неделе стали родителями в третий раз. Суррогатная мать родила семейной паре дочь, которую супруги назвали Чикаго.

Также стало известно, что  Ким Кардашьян будет кормить грудью новорожденную дочку. Для этого Ким пришлось пройти курс специальной подготовки.