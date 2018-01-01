Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали новорожденную дочь в честь города

Знаменитости удивили странным выбором имени для дочки

15-января 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст стали родителями в третий раз. После появления дочери на свет Ким не стала раскрывать имя малышки, сообщив лишь, что девочка родилась здоровой. Кроме того, сама Ким не только присутствовала на родах, но и первой взяла малышку на руки.

Сначала поклонники Ким решили, что девочку назовут Луи. Это предположение возникло из-за того, что Кардашьян опубликовала в Instagram картинку с монограммами французского модного дома. Однако Ким поспешила разуверить подписчиков, сообщив, что пост посвящен дизайнеру Киму Джонсу, который ушел с места креативного директора бренда после семи лет работы.

Однако долго томить поклонников Ким не стала и опубликовала на своем сайте имя дочери. Девочку назвали Чикаго. По словам Ким, ее старшие дети, четырехлетняя Норт и двухлетний Сейнт, очень рады появлению сестры.