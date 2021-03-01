Ким Кардашьян снялась обнаженной после развода с Канье Уэстом (фото)

Звезда популярного реалити-шоу отважилась предстать почти без одежды

40-летняя инстадива Ким Кардашьян находится в состоянии развода с Канье Уэстом. Влюбленные были женаты на протяжении семи лет, а теперь одна из самых красивых голливудских пар официально инициировали бракоразводный процесс. Модели и рэперу придется не только поделить огромное состояние, но и разобраться с непростыми вопросами опеки над четырьмя детьми: семилетней Норт, пятилетний Сейнтом, трехлетней Чикаго и годовалым Псалмом.

Ким решила найти утешение в том, что ей удается делать лучше всего. Звезда с головой ушла в работу. Так получилось и на этот раз. Ким представила новые «невидимые» колготки своего бренда. Пока еще официальная супруга рэпера и экс-кандидата в президенты США приняла пикантную позу: она присела на пол. Ким была полностью обнажена, если не считать колготок телесного цвета. Благодаря удачной позе все интимные части тела звезды оказались скрыты.

Миссис Кардашьян-Уэст пронзительно смотрела прямо в камеру. Она сделала яркий макияж с акцентом на пухлые губы, а волосы оставила распущенными, придав им эффект легкой небрежности.

Поклонники пришли в восторг от пленительной съемки своей любимицы и не поскупились на комплименты в ее адрес. «Удивительная красотка!», «Невероятно чувственная», «Провоцируешь!», «Боже, ты всех сражаешь наповал», «Теперь ей можно всё!» — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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