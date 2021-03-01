Дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия (фото)

Подписчики девушки завалили ее пожеланиями и комплиментами

Старшей дочери звезды «Квартала» Елены Кравец Маши Кравец 24 февраля исполнилось 18 лет. Девушка с 16 лет живет отдельно от родителей – это было ее личное взвешенное решение, а демократичная и понимающая мама не стала препятствовать желанию девушки.

К слову, с Еленой Маша очень похожа внешне, о чем им часто говорят. И вот, Маша в этом году отпразновала совершеннолетие и поразила сеть внешней красотой.

Подписчики девушки завалили ее пожеланиями и комплиментами.

«Красавица», «Бьюти», «Какая красивая», «Копия мамочка», «Очень красивая», «Все самое интересное только начинается», «Бери от жизни все», - комментируют фото пользователи сети.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица».

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова до сих пор оправдывается после скандала с Тиной Кароль.

«Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека», — заявила певица.

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