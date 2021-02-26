Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке

Певица анонсировала фотосет из далекой Африки

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми чувственными снимками. Так, звезда в 17-й раз украсила обложку украинского глянца и снялась в эксклюзивной фотосессии в Намибии, о чем сообщила в своем Instagram.

«Сегодня выходит печатная версия журнала Viva !, материал с прекрасной Намибии. Я рискнула отправиться в опасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы», - заметила артистка.

Также в своем фотоблоге Кароль опубликовала несколько снимков, сделанных в пустыне. На фотографиях знаменитость чувственно позирует босиком в синей прозрачной тунике на фоне бескрайних песков.

Поклонники оценили сказочные снимки звезды звезды, отметив ее естественную женственность.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.