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    Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Певица анонсировала фотосет из далекой Африки

    Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми чувственными снимками. Так, звезда в 17-й раз украсила обложку украинского глянца и снялась в эксклюзивной фотосессии в Намибии, о чем сообщила в своем Instagram.

    «Сегодня выходит печатная версия журнала Viva !, материал с прекрасной Намибии. Я рискнула отправиться в опасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы», - заметила артистка.

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    Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке
    Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке
    Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке
    instagram.com/tina_karol/

    Также в своем фотоблоге Кароль опубликовала несколько снимков, сделанных в пустыне. На фотографиях знаменитость чувственно позирует босиком в синей прозрачной тунике на фоне бескрайних песков.

    Поклонники оценили сказочные снимки звезды звезды, отметив ее естественную женственность.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
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