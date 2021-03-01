Ирина Билык изумила поклонников фотосессией во французском стиле

Звезда позировала другу-фотографу

Певица Ирина Билык стала одной из талантливых женщин Украины, которые приняли участие в легендарном проекте в стиле harcourt.

Пару снимков звезда показала в своем Инстаграме.

«Мне было очень приятно принять участие в фотопроекте моего друга Ростислава Рипки, которого я знаю много лет, все известные женщины, принимавшие участие в этом проекте, достойны иметь в своей коллекции мегаизысканное художественное фото!», – написала Билык.

Она добавила, что это самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt.

«На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев», – ознакомила с проектом своих фолловеров Билык.

На черно-белом снимке билык позирует в цилиндре и ажурных перчатках. Яркий макияж, стильная укладка - поклонники засыпали Билык комплиментами и поздравлениями.

Ранее «Скотч» сообщалось, что Ирина Билык засветилась на вечеринке у Лукашенко.

Отмечается, что на приеме Лукашенко по случаю «старого Нового года» засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара.

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