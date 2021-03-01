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    Олег Винник откровенно признался, когда начнет получать удовольствие от секса

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    Певец Олег Винник - Олег Винник откровенно признался, когда начнет получать удовольствие от секса
    Певец Олег Винник
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Артист согласился с мнением тех, кто говорит, что жизнь после 40−50 лет только начинается

    Знаменитый певец Олег Винник шокировал откровенным признанием о личной жизни. По словам Олега в интервью Дмитрию Гордону, его личный опыт позволяет говорить, что с возрастом удовольствие от секса становится все «кайфичнее».

    «Интересно, может, в 100 (лет. — Авт.) еще лучше?» — задался он вопросом.

    Также он согласился с мнением тех, кто говорит, что жизнь после 40−50 лет только начинается.

    «Наверное, да. Главное — успевать чувствовать, почувствовать и понаслаждаться», — подчеркнул он, с сожалением отметив, что многие не позволяют себе получать удовольствие от жизни, стремясь к иллюзорным вершинам.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова до сих пор оправдывается после скандала с Тиной Кароль.

    «Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека», — заявила певица.

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    Теги: знаменитости Олег Винник новости
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