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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)

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    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Пользователи раскритиковали наряд звезды

    Инстадива Ким Кардашьян поделилась серией фото с празднования Рождества — для семейного ужина Ким выбрала зеленый металлический корсет с имитацией кубиков пресса и салатовую бархатную юбку.

    Пользователи образ Кардашьян не оценили — в комментариях диванные критики начали сравнивать звезду то с Халком, то с Черепашкой-ниндзя, то с мутантом из киновселенной Marvel.

    Отметим, что Ким недовольство фолловеров проигнорировала и выложила еще несколько снимков в этом образе.

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    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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