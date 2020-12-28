Ким Кардашьян в новогоднем костюме сравнили с черепашкой-ниндзя (фото)

Пользователи раскритиковали наряд звезды

Инстадива Ким Кардашьян поделилась серией фото с празднования Рождества — для семейного ужина Ким выбрала зеленый металлический корсет с имитацией кубиков пресса и салатовую бархатную юбку.

Пользователи образ Кардашьян не оценили — в комментариях диванные критики начали сравнивать звезду то с Халком, то с Черепашкой-ниндзя, то с мутантом из киновселенной Marvel.

Отметим, что Ким недовольство фолловеров проигнорировала и выложила еще несколько снимков в этом образе.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.