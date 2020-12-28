Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон показала фигуру в рождественской пижаме

После появления на свет малышки Берди 40-летняя актриса и певица решила взяться за себя

В 2018 году Джессика Симпсон, будучи беременной третьим ребенком, переживала не только из-за скорых родов, но и из-за проблем с лишним весом и здоровьем: на весах мелькали цифры за 100 кг. Фанаты тогда всерьез беспокоились за Симпсон, которая выкладывала страшные фото в своих соцсетях.

После появления на свет малышки Берди 40-летняя актриса и певица решила взяться за себя: меньше чем за год Джес скинула 45 кг, повергнув в шок поклонников и тех, кто насмехался над формами звезды.

Однако, похудев практически вдвое, Симпсон не остановилась на достигнутом и, приведя в порядок самочувствие, стала достигать своей идеальной формы. В итоге за год Джессика обрела не только отличную фигуру, но и несколько жирных контрактов. К Рождеству она выложила милые фоточки в пижаме, которая еще больше подчеркнула шикарную фигуру, заставив комментаторов вновь удивляться силе воли и стремлениям Симпсон.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.