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    Шоу-биз

    Звезда Marvel стал отцом в четвертый раз

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    52-летний голливудский актер Джош Бролин c женой - Звезда Marvel стал отцом в четвертый раз
    52-летний голливудский актер Джош Бролин c женой

    Новорожденную девочку назвали в честь часовни

    52-летний голливудский актер Джош Бролин стал отцом в четвертый раз. Его нынешняя жена Кэтрин сообщила в Instagram, что вечером 25 декабря у нее родилась дочь. Девочке дали имя Чапл Грейс. Получается, только пара отпраздновала Рождество, как сразу получила самый дорогой подарок.

    «Наш маленький рождественский ангел», — написала Кэтрин и получила в ответ множество поздравлений от западных звезд.

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    Отметим, что имя новорожденной переводится как «часовня». На своей странице в Instagram Джош объяснил такой выбор.

    «Всюду, где нас довелось путешествовать, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не особо религиозные люди, но чувство Бога заполнило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, в которых мы ощущали чувство благодарности», — написал актер.

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    Напомним, что у него с нынешней женой уже есть 2-летняя дочь. А еще имеются два уже взрослых наследника от первого брака. Всего артист женился четыре раза.

    Бролин известен ролями в фильмах «Старикам тут не место» (2007), «Олдбой» (2013), «Город грехов – 2» (2014), «Эверест» (2015) и «Дэдпул-2» (2018). Фанаты комиксов знают его как Таноса из киновселенной Marvel. Интересно, они будут называть детей Джоша и Кэтрин «дочерьми Таноса»?

    Ранее «Скотч» показывали видео, как в Канаде экстремалы сыграли в шахматы, стоя в ледяной воде.

    Оставшись в одних шапках шахматисты-экстремалы залезли в прорубь, выставили фигуры на доску и начали играть, делая ходы дрожащими от холода руками. Температура воздуха на улице во время игры была примерно минус двадцать градусов по Цельсию.

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    Теги: знаменитости дети звезд актер шоу-бизнес
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