Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса, но перестарался

Проект, в котором он участвовал, называется Fatman, что переводится как «толстяк»

Актер Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался. Об этом сообщает издание The Sun.

64-летний артист сыграл в ленте Эшома и Йена Нелмсов «Охота на Санту». Во время съемок создатели картины начали беспокоиться, что исполнитель главной роли станет чересчур тучным, и попросили Гибсона поменьше есть.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: "Нет, ты идеален, оставь все как есть"», — рассказал Гибсон.

Проект, в котором он участвовал, называется Fatman, что переводится как «толстяк». Режиссеры отметили, что, несмотря на название фильма, актер не должен доводить себя до состояния ожирения.

Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

Читайте также: В cеть слили откровенные фото скандальной фаворитки короля Таиланда