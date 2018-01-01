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    Кинокритики назвали топ-15 лучших фильмов об Олимпиаде

    Портал Vulture опубликовал составленный кинокритиками рейтинг 15-ти лучших фильмов об Олимпиаде
    Лидером списка стал спортивный байопик «Охотник на лис» Беннетта Миллера, повествующий об американском бизнесмене Джоне Дюпоне, застрелившем олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэвида Шульца в 1996 году. На втором месте рейтинга оказалась документальная лента «Однажды в сентябре» Кевина Макдональда, рассказывающая о
    • Сьогодні, 11:00
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    Портал Vulture опубликовал составленный кинокритиками рейтинг 15-ти лучших фильмов об Олимпиаде

    Лидером списка стал спортивный байопик «Охотник на лис» Беннетта Миллера, повествующий об американском бизнесмене Джоне Дюпоне, застрелившем олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэвида Шульца в 1996 году. На втором месте рейтинга оказалась документальная лента «Однажды в сентябре» Кевина Макдональда, рассказывающая о захвате израильских спортсменов бандой «Черный сентябрь» на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Третьим стал документальный фильм режиссера Лени Рифеншталь «Олимпия» об играх 1936 года в Берлине.

    В десятку вошли: «Скоростной спуск» Майкла Ритчи, «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Огненные колесницы» Хью Хадсона, «Олимпиада в Токио» Кона Итикавы, «Мираж на льду» Гэвина О'Коннора, «Глазами восьми» авторства восьми режиссеров, «Тоня против всех» Крейга Гиллеспи.

    В последней пятерке оказались: «Личный рекорд» Роберта Тауна,  «Крутые виражи» Джона Тёртелтауба, «Золотой лед» Пола Майкла Глейзера, «Без предела» Роберта Тауна, «Лезвия славы: Звездуны на льду» Джоша Гордона и Уилла Спека. 

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    Джерело: Киноафиша

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