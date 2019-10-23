Кира Найтли рассекретила пол и имя новорожденного ребенка



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Кира Найтли

Актриса не афишировала подробности рождения малыша

34-летняя Кира Найтли стала мамой семь недель назад. Звезда «Пиратов Карибского моря» ведет скрытный образ жизни и редко рассказывает о семье. Однако Кира сделала исключение, дав откровенное интервью. В разговоре с журналистом актриса заявила, что родила дочь, которую они с мужем назвали Делайла.

Найтли не скрывает, что ей сложно совмещать карьеру и воспитание детей. Она собирается уйти в декрет на полгода и появляться лишь на мероприятиях, посвященных выходу ее нового фильма «Опасные секреты».

«У меня прекрасная поддержка. Мне невероятно везет в работе, и я могу позволить себе хороший уход за детьми. И все это реально ужасно тяжело», - цитирует звезду издание Metro.