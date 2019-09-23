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    Шоу-биз

    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма

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    Кит Харингтон - Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит Харингтон

    Звезда состриг свои длинные вьющиеся волосы и уложил их в голливудском стиле

    В мае 32-летний Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику, после которой вел скрытный образ жизни вдали от светских тусовок. Однако церемонию Emmy-2019 актер пропустить не мог.

    На мероприятии Кит выглядел свежо и улыбался фотографам. Актер надел черный классический костюм и белоснежную рубашку. В отличие от многих мужчин, которые дополнили образы галстуками, Харингтон предпочел остаться без аксессуара.

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    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма
    Кит «Джон Сноу» Харингтон впервые вышел в свет после курса лечения от алкоголизма

    Он состриг свои длинные вьющиеся волосы и уложил их в голливудском стиле. Бороду Кит также укоротил, став выглядеть моложе своих лет. Его супруга Роуз Лесли не смогла посетить церемонию из-за работы, поэтому на красной дорожке актер блистал в гордом одиночестве.

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