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    Юрий Горбунов впервые показал лицо новорожденного сына. Трогательное фото

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    Украинский ведущий Юрий Горбунов - Юрий Горбунов впервые показал лицо новорожденного сына. Трогательное фото
    Украинский ведущий Юрий Горбунов
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Артист растрогал новым фото с крошечным сыном

    Украинский ведущий Юрий Горбунов поделился новым трогательным фото с новорожденным сыном Даниилом, который появился на свет 19 августа. На странице в Инстаграме шоумен обнародовал фотографию, где счастливый держит мальчика на руках. Горбунов засветил лицо крохи.

    «С любовью на одном дыхании!» — написал ведущий «Танцев со звездами» и добавил хэштеги #нашмладший #сынок #любовь.

    instagram.com/gorbunovyuriy/
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Пользователей растрогала новая публикация с Даниилом, о чем они написали в комментариях.

    «Какое милое фото», «Ох, милота на этом фото зашкаливает!», «Какие милые», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости дети звезд Юрий Горбунов шоу-бизнес
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    Юрий Горбунов впервые показал лицо новорожденного сына. Трогательное фото