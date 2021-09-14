Юрий Горбунов впервые показал лицо новорожденного сына. Трогательное фото
Артист растрогал новым фото с крошечным сыном
Украинский ведущий Юрий Горбунов поделился новым трогательным фото с новорожденным сыном Даниилом, который появился на свет 19 августа. На странице в Инстаграме шоумен обнародовал фотографию, где счастливый держит мальчика на руках. Горбунов засветил лицо крохи.
«С любовью на одном дыхании!» — написал ведущий «Танцев со звездами» и добавил хэштеги #нашмладший #сынок #любовь.
Пользователей растрогала новая публикация с Даниилом, о чем они написали в комментариях.
«Какое милое фото», «Ох, милота на этом фото зашкаливает!», «Какие милые», - пишут в комментариях пользователи сети.
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