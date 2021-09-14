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    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)

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    55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд - Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд
    instagram.com/theststyle

    Звезда позировала в боди, прозрачном платье и чулках

    55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в кружевном боди для журнала The Sunday Times Style. Супермодель позировала на белом фоне в боди с глубоким вырезом, укороченном кардигане и блестящем пиджаке. Образ Синди дополнили черные колготки в горошек и натуральный макияж.

    Знаменитая уроженка Омахи, штат Небраска, поделилась и другими снимками из этой же серии. Кроуфорд появилась в синем спортивном костюме, в черных мини-шортах и укороченном свитере, кружевном полупрозрачном платье, а также в розовом атласном топе, чулках и шубе.

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    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)
    instagram.com/cindycrawford/

    «Действительно, прекрасна», «Потрясающая моя любовь», «Ты крутая в любом случае», «Ты выглядишь шикарно», «Великолепная», — написали поклонники супермодели.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)