Не собирается стареть. 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку глянца (фото)

Звезда позировала в боди, прозрачном платье и чулках

55-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в кружевном боди для журнала The Sunday Times Style. Супермодель позировала на белом фоне в боди с глубоким вырезом, укороченном кардигане и блестящем пиджаке. Образ Синди дополнили черные колготки в горошек и натуральный макияж.

Знаменитая уроженка Омахи, штат Небраска, поделилась и другими снимками из этой же серии. Кроуфорд появилась в синем спортивном костюме, в черных мини-шортах и укороченном свитере, кружевном полупрозрачном платье, а также в розовом атласном топе, чулках и шубе.

«Действительно, прекрасна», «Потрясающая моя любовь», «Ты крутая в любом случае», «Ты выглядишь шикарно», «Великолепная», — написали поклонники супермодели.

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