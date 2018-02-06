Кокетка Каменских станцевала тверк на камеру
- Сьогодні, 14:42
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Розсилка
Настя Каменских
Певица в очередной раз похвасталась перед подписчиками своими формами
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году начала сольную карьеру и начала выступать под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тверком в собственном исполнении.
Певица появляется в ролике в коротких шортах и розовом купальнике. «Благо родителям, за то что они наделили меня такими шикарными формами, потому тверк дается мне очень легко. Потому что есть чем!», - прокомментировала она свой танец.