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    Кокетка Каменских станцевала тверк на камеру

    Певица в очередной раз похвасталась перед подписчиками своими формами
    Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году начала сольную карьеру и начала выступать под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тверком в собственном исполнении. Певица появляется в ролике в коротких шортах и розовом купальнике. «Благо родителям, за то что они наделили меня такими
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    • Сьогодні, 14:42
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    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Певица в очередной раз похвасталась перед подписчиками своими формами

    Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году начала сольную карьеру и начала выступать под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тверком в собственном исполнении.

    Певица появляется в ролике в коротких шортах и розовом купальнике. «Благо родителям, за то что они наделили меня такими шикарными формами, потому тверк дается мне очень легко. Потому что есть чем!», - прокомментировала она свой танец.

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