Кокетка Каменских станцевала тверк на камеру

Певица в очередной раз похвасталась перед подписчиками своими формами

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году начала сольную карьеру и начала выступать под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тверком в собственном исполнении. Певица появляется в ролике в коротких шортах и розовом купальнике. «Благо родителям, за то что они наделили меня такими

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Настя Каменских

Певица в очередной раз похвасталась перед подписчиками своими формами

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая в прошлом году начала сольную карьеру и начала выступать под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в социальной сети видео с тверком в собственном исполнении.

Певица появляется в ролике в коротких шортах и розовом купальнике. «Благо родителям, за то что они наделили меня такими шикарными формами, потому тверк дается мне очень легко. Потому что есть чем!», - прокомментировала она свой танец.