Константин Меладзе прокомментировал смену состава группы «Виа Гра»: Я снова полон сил, надежд и вдохновения



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Константин Меладзе

Популярный коллектив снова изменил свой состав

Многие поклонники популярной группы «Виа Гра» последний месяц находились в напряжении после новостей о том, что Анастасия Кожевникова вышла замуж и отказалась дальше продолжать свой творческий путь в коллективе. Отметим, что ранее группу покинула Миша Романова.

Но свято место пусто не бывает и музыкальный продюсер группы Константин Меладзе уже официально представил новых солисток, которые займут места Анастасии и Миши.

И так, коллектив пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.

Сам Константин Меладзе доволен кардинальными изменениями в группе. По его словам, он готов дальше писать песни и радовать поклонников коллектива неожиданными творческими экспериментами.

«Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз, по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы «Виа Гра» продолжается!», - отметил Константин Меладзе.

Стоит отметить, что группа уже успела выступить в новом составе на корпоративе в подмосковном комплексе Agalarov golf & country club.

Правда, не все поклонники пришли в восторг от обновленного трио. Многие отметили, что девочки еще «сырые» и в них «нет секса».