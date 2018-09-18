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    Шоу-биз

    Влад Топалов получил трамву, защищая беременную Тодоренко

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    Влад Топалов - Влад Топалов получил трамву, защищая беременную Тодоренко
    Влад Топалов

    Известная телеведущая и певица, которая недавно официально подтвердила свою беременность, рассказала о неприятном инциденте в соцсети

    На своей странице в Intsgram экс-солистка группы Real O и бывшая ведущая программы «Орел и решка» регулярно рассказывает о истории из своей жизни. В этот раз, Регина Тодоренко рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее возлюбленным российским певцом Владом Топаловым.

    На странице в соцсети Тодоренко опубликовала снимок, на котором ее любимый мужчина запечатлен с заклееным правым глазом. Как оказалось, это не образ на бал-маскарад. Влад Топалов получил ожог во время празднования дня рождения.

    «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно... Мы праздновали день рождения сестры Влада. Все было так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, искры от которых разлетались от ветра в разные стороны. Владислав Михайлович (Влад Топалов - прим.ред.) любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой...», - так прокомментировала опубликованный снимок Регина Тодоренко.

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