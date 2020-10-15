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    Шоу-биз

    Куда смотрит муж? 38-летняя Брежнева полностью обнажилась в ванной (фото)

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    Певица Вера Брежнева - Куда смотрит муж? 38-летняя Брежнева полностью обнажилась в ванной (фото)
    Певица Вера Брежнева
    instagram.com/ververa

    Экс-солистка группы «Виа Гра» позировала без белья, чем немало удивила верных почитателей

    Вера Брежнева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поп-дива позировала в ванной голышом, немало удивив поклонников.

    Многие недоумевают: как муж певицы позволяет ей призывно обнажаться на фото, демонстрируя такие соблазнительные ракурсы. Другие разочаровались, что Вера рукой прикрыла пышный бюст, лишив их возможности лицезреть такую красоту.

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    instagram.com/ververa

    «Вот это я понимаю, водные процедуры», «Верунчик, хотим такую же фотку, но в полный рост», «Соблазнительно и дерзко», «А грудь-то, почему прикрыла?!», «Горячая девушка… почему еще пар из ванной не пошел?!», «Как на это смотрит Костик?!», «Эйфория от созерцания вашей красоты», «Милая, нежная и волнующая фантазию!! Все как мы любим», — отметили поклонники певицы, восхитившись ее красотой.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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