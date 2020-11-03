Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца

Звезда продемонстрировала яркий пляжный образ

40-летняя инстадива Ким Кардашьян отметила юбилей на Таити. Ким арендовала частный самолет и пригласила близких на роскошный отдых. Несколько дней Кардашьян и ее друзья провели на берегу Тихого океана. Модель поделилась горячими кадрами, сделанными в отпуске.

Ким в розовом бикини позировала на яхте. Жена Канье Уэста эротично загорала на солнце. Теледива повернулась к лучам, стараясь получить ровный загар.

Вместе с Ким на фото появился и ее стилист Крис Эпплтон. Парикмахер обнажил торс и похвастался идеальным прессом. Звезда запрыгнула на мужчину во время купания.

«Что это за парень, Ким?», «Это твой новый бойфренд?», «Этот мужчина очень хорош!», «Где забыла мужа и четырех детей?», «Мы их давно не видели», — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.