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    Шоу-биз

    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца

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    <p>40-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию на курорте</p> <div></div> - Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца

    40-летняя Ким Кардашьян устроила сексуальную фотосессию на курорте

    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда продемонстрировала яркий пляжный образ

    40-летняя инстадива Ким Кардашьян отметила юбилей на Таити. Ким арендовала частный самолет и пригласила близких на роскошный отдых. Несколько дней Кардашьян и ее друзья провели на берегу Тихого океана. Модель поделилась горячими кадрами, сделанными в отпуске.

    Ким в розовом бикини позировала на яхте. Жена Канье Уэста эротично загорала на солнце. Теледива повернулась к лучам, стараясь получить ровный загар.

    Вместе с Ким на фото появился и ее стилист Крис Эпплтон. Парикмахер обнажил торс и похвастался идеальным прессом. Звезда запрыгнула на мужчину во время купания.

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    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    Курортный роман? Ким Кардашьян в розовом бикини запрыгнула на полуголого красавца
    instagram.com/kimkardashian/

     «Что это за парень, Ким?», «Это твой новый бойфренд?», «Этот мужчина очень хорош!», «Где забыла мужа и четырех детей?», «Мы их давно не видели», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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