Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках

Мужчина личным примером доказал, что счастье не зависит от внешности

Спортсмен и мотивационный спикер живет с синдромом Ханхарта. Редкое нарушение внутриутробного развития стало причиной отсутствия трех конечностей. У Ника отсутствуют ноги и одна рука. На второй есть лишь один палец. Американец не отчаялся, он решил построить счастливую и полную достижений жизнь. Мужчина занялся бодибилдингом, научился водить машину и стал вдохновителем для многих людей во всем мире.

Сантонастассо обрел возлюбленную и похвастался своим успехом. Молодому красавцу удалось покорить сердце привлекательной девушки. Его возлюбленной стала культуристка по имени Кэм. Она занимается фитнесом и с легкостью носит избранника на руках.

Мужчина признался, что во время коучинга один из учеников задал ему вопрос о возможности обретения семьи. В ответ наставник показал ученику фото своей девушки.

«Он был потрясен... Это был идеальный момент, чтобы преподать урок. Я сказал детям, что в их возрасте я боялся девочек, думал, что девочки не любят меня из-за моего тела. Я часто плакал по ночам, думая, что никогда никому не понравлюсь. Всё получилось, потому что я постоянно работал над собой, безоговорочно любил окружающих и преследовал свою цель/страсть в жизни», — разоткровенничался мотиватор.

Ник любит активный отдых и драйв. Американец признался, что возлюбленная помогает ему достигать желаемого. Он выложил нежные совместные кадры, позируя на руках у Кэм. «Когда твоя девушка несет тебя на вершину горы», — многозначно указал Сантонастассо.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.