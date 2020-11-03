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    Жизнь

    Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках

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    <p>24-летний блогер Ник Сантонастассо из Нью-Джерси родился с редкой генетической патологией</p> <div></div> - Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках

    24-летний блогер Ник Сантонастассо из Нью-Джерси родился с редкой генетической патологией

    instagram.com/nicksantonastasso/

    Мужчина личным примером доказал, что счастье не зависит от внешности

    Спортсмен и мотивационный спикер живет с синдромом Ханхарта. Редкое нарушение внутриутробного развития стало причиной отсутствия трех конечностей. У Ника отсутствуют ноги и одна рука. На второй есть лишь один палец. Американец не отчаялся, он решил построить счастливую и полную достижений жизнь. Мужчина занялся бодибилдингом, научился водить машину и стал вдохновителем для многих людей во всем мире.

    Сантонастассо обрел возлюбленную и похвастался своим успехом. Молодому красавцу удалось покорить сердце привлекательной девушки. Его возлюбленной стала культуристка по имени Кэм. Она занимается фитнесом и с легкостью носит избранника на руках.

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    Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках
    Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках
    Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках
    Американский блогер без трех конечностей показал красотку, которая носит его на руках
    instagram.com/nicksantonastasso/

    Мужчина признался, что во время коучинга один из учеников задал ему вопрос о возможности обретения семьи. В ответ наставник показал ученику фото своей девушки.

    «Он был потрясен... Это был идеальный момент, чтобы преподать урок. Я сказал детям, что в их возрасте я боялся девочек, думал, что девочки не любят меня из-за моего тела. Я часто плакал по ночам, думая, что никогда никому не понравлюсь. Всё получилось, потому что я постоянно работал над собой, безоговорочно любил окружающих и преследовал свою цель/страсть в жизни», — разоткровенничался мотиватор.

    Ник любит активный отдых и драйв. Американец признался, что возлюбленная помогает ему достигать желаемого. Он выложил нежные совместные кадры, позируя на руках у Кэм. «Когда твоя девушка несет тебя на вершину горы», — многозначно указал Сантонастассо.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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