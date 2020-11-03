Знаменитый певец признался, как в 90-х его приютил Андрей Данилко

Артист вспомнил свой творческий путь

Эпатажный певец 90-х EL Кравчук вспомнил свой творческий путь и рассказал, что сейчас происходит в его жизни.

Так, в программе «Жизнь известных людей» артист поделился историк своего творческого пути. Тот факт, что в семье вместо историка будет музыкант, оскорбил родителей Кравчука.

«Скандал дома... Любой обман — это... Ничего хорошего в этом нет. И я также прекрасно понимаю, и пользуясь случаем, извиняюсь перед ними за этот обман», - признался певец.

Но это сейчас, с высоты прожитых сорока трех лет, человек искренне извиняется за свой поступок, а тогда, в 17 он просто собрал вещи и ушел из дома, как говорится, на свой хлеб, воду и спальное место, которое ему, кстати, предоставил тоже не кто-нибудь.

«В общежитии не было места. Уже я в ноябре... Куда? Но меня приютил один студент. Но при этом это был студент Эстрадно-циркового училища, Андрей Данилко, да. У меня были волосы ниже плеч, хипповый свитер и фенечки по локоть. Я не боялся что угодно на себя нацепить, одеть, что-то там. Не знаю, эксперименты любые. Были бы рядом папа с мамой... Ну... Папа — офицер, мама — врач — "Ну-ка вперед! Что ты на себя надел?! Что ты покрасил волосы?". И началось там бы», - рассказал исполнитель.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.