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    Шоу-биз

    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)

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    <p>37-летняя Джессика Алвес показала два интересных противоположных образа</p> <div></div> - «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)

    37-летняя Джессика Алвес показала два интересных противоположных образа

    instagram.com/jessicaalvesuk/

    Бразильская телеведущая сыграла на контрасте и предстала в дерзких нарядах

    Бывший Родриго Алвес гордится достижениями на пути к новому облику. Новоиспеченная женщина похвасталась результатами пластики — роскошным бюстом и крутыми бедрами. Джессика подчеркнула изменившуюся фигуру черным и белым аутфитами.

    Алвес облачилась в стильное и крайне откровенное платье с многочисленными разрезами. Черный «наряд русалки» с глубоким декольте акцентировал внимание на ее пышной груди. Блондинка набросила на плечи накидку с перьями.

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    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    «Барби»-трансгендер похвасталась новым телом (фото)
    instagram.com/jessicaalvesuk/

    Поклонникам понравились оригинальные задумки для фотосета знаменитости. «Порочный ангелочек!», «Нет, она секси-чертенок!», «Не знаю, где ты стесняешься, такая эротичная», «Выглядишь потрясающе», «Необычная красота», «Ты явно не затеряешься в толпе», «Мы тебя любим, такая классная», «Такие вещи удивительно подчеркивают твою сексуальность», — указали подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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