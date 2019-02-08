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    Шоу-биз

    Laud представил лирическую балладу для Нацотбора-2019

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    Laud - Laud представил лирическую балладу для Нацотбора-2019
    Laud

    Накануне первого полуфинала украинский исполнитель презентовал трек, который получил название «2 дні»

    Сегодня в сети наконец-то была опубликована композиция украинского артиста Laud, с которой он примет участие в Национальном отборе песенного конкурса «Евровидение-2019».

    Авторами музыки и слов выступили Иван Клименко и Станислав Черный.

    «2 дні» - это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношения, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией», - так прокомментировал выход нового трека Laud.

    Напомним, что композицию «2 дні» артист исполнит во втором полуфинале, который состоится 16 февраля.

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