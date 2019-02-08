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    Шоу-биз

    Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019»

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    Сергей Лазарев - Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019»
    Сергей Лазарев

    В Украине только завтра начнется первый полуфинал Нацотбора-2019, а в РФ уже определились, кто представит страну на европейской сцене

    Сергей Лазарев представит РФ на  международном песенном конкурсе «Евровидение -2019», которое в этому году пройдет в Израиле.  

    Эту информацию подтвердил и сам исполнитель

    «Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене «Евровидения»!» — отметил Сергей Лазарев в недавнем интервью.

    Стоит отметить, что Сергей Лазарев уже принимал участие в песенном конкурсе в 2016 году. 

    Тогда артисту удалось пройти в тройку лидеров.

    Напомним, что завтра в Украине состоится первый полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс  «Евровидение-2019». Завтра на сцену выйдут восемь исполнителей, которые представят на суд меломанов и музыкальных экспертов свои композиции.

    Более подробно о всех участниках Нацотбора-2019 можно прочесть здесь.

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