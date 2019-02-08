Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019»



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Сергей Лазарев

В Украине только завтра начнется первый полуфинал Нацотбора-2019, а в РФ уже определились, кто представит страну на европейской сцене

Сергей Лазарев представит РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение -2019», которое в этому году пройдет в Израиле.

Эту информацию подтвердил и сам исполнитель

«Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене «Евровидения»!» — отметил Сергей Лазарев в недавнем интервью.

Стоит отметить, что Сергей Лазарев уже принимал участие в песенном конкурсе в 2016 году.

Тогда артисту удалось пройти в тройку лидеров.

Напомним, что завтра в Украине состоится первый полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Завтра на сцену выйдут восемь исполнителей, которые представят на суд меломанов и музыкальных экспертов свои композиции.

Более подробно о всех участниках Нацотбора-2019 можно прочесть здесь.