Макс Барских презентовал интимные истории в новом альбоме «7»



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Макс Барских Фото: Олег Феникс

Украинский исполнитель выпустил пятый по счету альбом

Популярный украинский исполнитель Макс Барских несколько часов назад презентовал новый альбом, который получил короткое и лаконичное название «7».

По словам артиста, новый альбом должен стать своеобразным диалогом с меломанами.

«Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме «7» я стал ближе к своей идеальной формуле «приятного прослушивания» и «до встречи глаза в глаза», - комментирует премьеру Барских.

Выход нового альбома прокомментировал в соцсети и продюсер артиста Алан Бадоев.

«Нео 80-е прочно пришли в наше время и их флагман Макс Барских» уже запустил свой корабль», - отметил на своей странице в Instagram Бадоев.