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    Шоу-биз

    Досье участников Нацотбора-2019: зажигательная группа Freedom-jazz

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    Freedom-jazz - Досье участников Нацотбора-2019: зажигательная группа Freedom-jazz
    Freedom-jazz

    Девушки выступят последними во втором полуфинале

    До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

    Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

    В прошлый раз мы рассказывали о KazkaIvan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», YukoBrunettes Shoot BlondesThe Hypnotunez Anna MariaKhayat и Maruv. Теперь поговорим о ярких девушках из Freedom-jazz  .

    Кто они

    Freedom-jazz – популярный украинский кавер-бенд. Группа создана известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко и существует с 2008 года. Девушки представляют представляют свои шоу в жанре джаз-кабаре.

    Джаз-бенд уникален тем, что состоит из 10 профессиональных девушек-музыкантов: трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица.

    Музыка, которую создают девушки наполнена синтезом танца и театра. Кавер-бенд славится тем, что известные мировые хиты в в их прочтении звучат свежо и неожиданно.

    С чем идут

    Недавно девушки представили свою конкурсную песню «Cupidon».

    «Мы так счастливы наконец-то поделиться с вами нашим прекрасным творением! «CUPIDON», который мы представим на Нацотборе на Евровидение, выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!» –делится эмоциями Freedom-jazz», – восторженно говорят о своем творении Freedom-jazz.

    Шансы на успех

    Сложно представить, чтобы кавер-бенд смог конкурировать с опытными бойцами украинского шоу-бизнеса и их оригинальными музыкальными идеями. Скорое всего, для коллектива, который делает обработки на чужие песни попасть на сцену Национального отбора – это уже сенсация и большой успех. Несомненно, девушки подарят зрителям яркое шоу, но о победе говорить не стоит.

    1-й полуфинал (9 февраля)

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes

    8. Bahroma

     2-й полуфинал (16 февраля)

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).

    Евровидение музыка отбор на евровидение Freedom jazz новости
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