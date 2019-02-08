Досье участников Нацотбора-2019: зажигательная группа Freedom-jazz



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Freedom-jazz

Девушки выступят последними во втором полуфинале

До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о ярких девушках из Freedom-jazz .

Кто они

Freedom-jazz – популярный украинский кавер-бенд. Группа создана известным режиссером-постановщиком и продюсером Леной Коляденко и существует с 2008 года. Девушки представляют представляют свои шоу в жанре джаз-кабаре.

Джаз-бенд уникален тем, что состоит из 10 профессиональных девушек-музыкантов: трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица.

Музыка, которую создают девушки наполнена синтезом танца и театра. Кавер-бенд славится тем, что известные мировые хиты в в их прочтении звучат свежо и неожиданно.

С чем идут

Недавно девушки представили свою конкурсную песню «Cupidon».

«Мы так счастливы наконец-то поделиться с вами нашим прекрасным творением! «CUPIDON», который мы представим на Нацотборе на Евровидение, выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!» –делится эмоциями Freedom-jazz», – восторженно говорят о своем творении Freedom-jazz.

Шансы на успех

Сложно представить, чтобы кавер-бенд смог конкурировать с опытными бойцами украинского шоу-бизнеса и их оригинальными музыкальными идеями. Скорое всего, для коллектива, который делает обработки на чужие песни попасть на сцену Национального отбора – это уже сенсация и большой успех. Несомненно, девушки подарят зрителям яркое шоу, но о победе говорить не стоит.

1-й полуфинал (9 февраля)

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

2-й полуфинал (16 февраля)

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).