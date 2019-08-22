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    Шоу-биз

    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото

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    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт - Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

    В отношении двух звезд поставлена точка

    Звезда «Голодных игр», 29-летний Лиам Хемсворт пожал на развод с 26-летней американской певицей Майли Сайрус. В качестве причины он назвал традиционную в западном мире – «непримиримые разногласия».

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    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото
    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после ее поцелуев с любовницей: скандальные фото

    Возможно причиной «разногласий» стали шокирующие фото, на которых артистка целовалась на пляже с 30-летней бизнес-леди Кейтлинн Картер. После этого появилась новость о разрыве Майли с мужем. Сайрус не скрывает своего влечения к женщинам. Она признавалась, что не вписывается в стереотипную роль жены.

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