Лідер гурту «Бумбокс» відмовився від престижної міжнародної премії

Лауреаткою премії разом із Андрієм Хливнюком стала Юлія Навальна

Український військовий, музикант і лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Щиро дякую всім засновникам і жюрі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначити мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави. Дякую!», – написав Хливнюк.

Утім, як пояснив музикант, він не може прийняти нагороду через позицію деяких лауреатів.

«Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсона) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які «не впевнені» в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», – наголосив лідер гурту «Бумбокс».

Варто зазначити, що Юлія Навальна, вдова російського опозиційного політика Олексія Навального, цього року також стала лауреаткою премії.

скріншот із фейсбук-сторінки Андрія Хливнюка

Міжнародна премія імені Сергія Магнітського була заснована у 2015 році, напередодні шостих роковин смерті російського юриста. Сергій Магнітський був заарештований через звинувачення у несплаті податків і помер 13 листопада 2009 року у російському СІЗО «Матроська тиша». За офіційною версією – від серцевої недостатності. Утім, як вважають родина Магнітського і правозахисники, справжня причина смерті полягала в ненаданні медичної допомоги, жахливих умовах утримання і, можливо, катуваннях.

Магнітського звинувачували в тому, що він допомагав ухилятися від сплати податків одному зі своїх клієнтів, іноземному інвестфонду Hermitage Capital Management. Але захист юриста і він сам вважали справу сфабрикованою та пов'язували її з викриттями щодо високопоставлених російських чиновників та силовиків. Незадовго до арешту Магнітський відкрив кілька схем з фіктивного повернення податків на суму 5,4 млрд рублів.

Премія Магнітського присуджується в дев’яти категоріях, зокрема за заслуги у галузі журналістських розслідувань, за досягнення у галузі захисту прав людини тощо.