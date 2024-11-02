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Оксані Пекун – 55. Біографія Народної артистки та ведучої «Фольк-music»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пекун з 2008 по 2018 рік була музичною керівницею та ведучою програми «Фольк-music»

Сьогодні, 2 листопада, день народження святкує українська естрадна співачка, Народна артистка України та телеведуча Оксана Пекун. Їй виповнюється 55 років.

«Главком» пригадує творчий шлях артистки та головні події з її біографії.

Оксана Пекун народилася у Тернополі. Там закінчила середню школу № 10 та музичну школу № 2, факультет початкових класів і музики у Тернопільському педагогічному інституті, де здобула спеціальність «вчитель початкових класів і музики». Пекун зізнавалася, що із самого дитинства знала, що стане співачкою.

Оксана Пекун — українська естрадна співачка, телеведуча
Оксана Пекун — українська естрадна співачка, телеведуча
фото з відкритих джерел

Співала в інститутському вокально-інструментальному ансамблі «Молодість». Керівником його тоді був композитор і аранжувальник Олександр Бурміцький, який написав для Пекун пісні, з якими вона заявила про себе як естрадна співачка. Серед них – «Кав'ярня кохання» та «Не залишай», написані на вірші Олени Лайко.

У складі ансамблю «Молодість» стала учасницею фестивалю «Червона рута-91». Була дипломанткою фестивалю-конкурсу імені Володимира Івасюка.

Пісні співачки дванадцять років поспіль ставали шлягерами року, виборюючи почесні «золоті» диски на однойменному фестивалі.

Оксана Пекун у 2015 році
Оксана Пекун у 2015 році
фото з відкритих джерел

Пісня «Зелен клен», яку написали Ігор Поклад і Юрій Рибчинський, що в оновленому варіанті увійшла до репертуару Оксани Пекун, була названа шлягером ХХ століття.

Результатом творчої співпраця Оксани Пекун з поетесою Оленою Лайко є більше 10 пісень. На пісню «Ти будеш мій» в 1998 році було відзнято перший «серйозний» кліп артистки.

У доробку Оксани Пекун є ще кліпи «Відлітаю-прощай» (режисер Євген Петров) і «Зелен клен» (режисер Віктор Підгурський), «Доле моя» і «Новорічна зоря» (режисер Сергій Гармаш). У кліпах «Доле моя» і «Новорічна зоря» органічно поєднано натурні зйомки з мультиплікацією.

Народна артистка Оксана Пекун була понад 10 років ведучою програми «Фольк-music»
Народна артистка Оксана Пекун була понад 10 років ведучою програми «Фольк-music»
фото з відкритих джерел

У 2008 році на Першому Національному телеканалі з'явилася музична програма для всіх поколінь «Фольк-music» (автор і керівник проєкту Володимир Коваленко). Мета програми: відродити українську народну пісню, і разом з тим популяризувати автентичну музики насамперед серед молоді. Оксана Пекун стала незмінною ведучою програми.

Програма «Фольк-music», разом з ведучою, була номінована на найкращу музичну програму України Національної премії України «Телетріумф» (номінація «Музична передача»). У 2014 році на Креативному форумі «Євробачення авторських форматів» у Берліні «Фольк-music» вперше стала фіналістом, як український телепроєкт.

Однак у 2018 році керівництво каналу прийняло рішення оновити проєкт. Водночас Пекун та її чоловік, керівник і продюсер проекту Олександр Коваленко тоді заявляли про «рейдерське захоплення». Адже нова програма має вийти уже з новим ведучим.

Оксану Пекун відзначено такими нагородами:

  • 1-а премія Всеукраїнського телефестивалю «Мелодія» (1996, Львів);
  • лауреат міжнародного пісенного конкурсу «Доля» (1994, Чернівці);
  • лауреат «Пісенного вернісажу-94»;
  • переможниця міжнародного конкурсу «Романси Славутича» (1995);
  • дипломантка «Слов'янського базару» (1995);
  • 2-а премія міжнародного конкурсу ім. К. Шульженко (1995, Харків).

Оксана Пекун з початку повномасштабного вторгнення брала участь у десятках благодійних концертів як на території України, так і в європейських державах. Як розповіла Оксана Пекун: «У важкі для держави часи, артист ніколи не може залишатися осторонь подій, що відбуваються. І якщо йде війна, то найефективніша зброя, якою він може допомогти, – це пісня. Саме тому я постійно на сцені, виступаючи як для військових, так і для цивільних».

Артистка за наполегливу творчу працю нагороджена медаллю «Богдана Хмельницького»
Артистка за наполегливу творчу працю нагороджена медаллю «Богдана Хмельницького»
фото з особистого архіву Оксани Пекун

Продюсер і чоловік співачки – Володимир Коваленко. Пара має дітей та онуків.

Нагадаємо, 31 жовтня, день народження святкувала українська акторка театру, кіно та дубляжу Інна Капінос. Їй виповнюється 60 років. Капінос є заслуженою та народною артисткою України. 

Також 2 жовтня, день народження святкував народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Верка Сердючка. Йому виповнилося 51 рік.

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Теги: Харків телеведуча день народження Ігор Поклад Сергій Гармаш вчитель Юрій Рибчинський співачка премія вчитель чоловік Чернівці Львів Євробачення молодість

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