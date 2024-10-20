«Метінвест» Ахметова отримав міжнародну нагороду від Deloitte

Цьогоріч на конференції основну увагу приділяли інструментам, які допоможуть бізнесам вистояти й досягти успіху

Сервісна компанія Групи «Метінвест», «Метінвест Бізнес Сервіс», перемогла у номінації «Сталість надання загальних послуг» на Deloitte Shared Services Awards 2024. Церемонія нагородження відбулася під час міжнародної конференції, що пройшла в Амстердамі (Нідерланди).

Deloitte Shared Services Awards – це міжнародна премія, яка щороку визначає лідерів з-поміж компаній, що надають послуги через загальні центри обслуговування.

Її організатором виступає Deloitte – одна з найбільших глобальних компаній, яка надає аудиторські та консалтингові послуги та входить до «великої четвірки» аудиторів світу.

Переможців обирали в чотирьох номінаціях. Крім «Метінвест Бізнес Сервісу», експертне журі також відзначило ІТ-компанію Vois у номінації «Інновації через нові технології», та продовольчу компанію Mars у номінації «Розмаїття та інклюзія. Лідер у сфері загальних послуг».

Цьогоріч на конференції основну увагу приділяли інструментам, які допоможуть бізнесам вистояти й досягти успіху. «Метінвест» на конференції представляли фінансова директорка Групи Юлія Данкова та генеральна директорка «Метінвест Бізнес Сервісу» Оксана Заремба. Вони розповіли про трансформацію бізнесу та адаптацію до мінливого бізнес-середовища клієнтів у воєнний час.

Серед основних інструментів, які забезпечують сталість компанії, керівниці виділили гнучке управління, застосування проактивного планування та інноваційного мислення, запровадження нових технологій та планування управління ризиками.

«Для Групи «Метінвест» та «Метінвест Бізнес Сервісу» це перша в історії номінація та перше міжнародне визнання у сфері надання сервісних послуг. Це висока оцінка нашої стратегії сталого розвитку й нашого досвіду, адже ці нагороди отримують ті, хто реально впливає на життя, суспільство та довкілля, створюючи нові формати та сенси ведення бізнесу», – зазначила фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова.

Під час конференції представниці «Метінвесту» також поділилися досвідом налагодження комунікацій, взаємодопомоги в командах та оперативного зворотного зв’язку. Доповідачки наголосили на важливості підтримання добробуту та ментального здоров’я співробітників і розповіли про те, як стабілізувати роботу компанії під час блекаутів, блокувань та обстрілів.

«Експерти Deloitte оцінили досвід «Метінвест Бізнес Сервісу» як актуальний і корисний, а наші практики – як високоадаптивні та стійкі. І це все – про бізнес, який успішно працює в країні, де третій рік точаться бойові дії. Я глибоко вдячна кожному й кожній у нашій команді за внесок у спільну справу», – сказала генеральна директорка «Метінвест Бізнес Сервісу» Оксана Заремба.

Як відомо, компанія «Метінвест» увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України, і отримала перемогу у двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – «Підтримка ветеранів і їхніх родин» та «Підтримка добробуту співробітників».