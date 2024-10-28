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France Football уже назвав переможця Золотого м'яча. Тонкий натяк

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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France Football уже назвав переможця Золотого м'яча. Тонкий натяк
На відео Дідьє Дрогба тримає нагороду і вручає «Золотий м'яч»
фото з відкритих джерел

Фанати впевнені в тому, що саме Вінісіус Жуніор, нападник «Реала», забере заповітну нагороду додому

У Парижі відбудеться церемонія вручення «Золотого м'яча». Напередодні футбольного торжества офіційний акаунт «France Football» в Instagram, схоже, натякнув на те, хто візьме приз цього року. Про це стало відомо з соціальних мереж платформи.

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Допис, поширений Iran Ferreira (@luvadepedreiro)

На відео Дідьє Дрогба тримає нагороду і вручає «Золотий м'яч» ютуб і тік-ток інфлюенсеру Ірану Феррейрі, відомому як «Ресеба». Блогер був у футболці збірної Бразилії.

Після цієї публікації фанати стали ще більше впевнені в тому, що саме Вінісіус Жуніор, нападник «Реала», забере заповітну нагороду додому.

«Бразильська футболка? Так, Віні виграє «Золотий м'яч» на 100%», – пишуть уболівальники в соцмережах.

Нагадаємо, що 26 жовтня відбулося очікуване класико між мадридським «Реалом» та «Барселоною». Матч виявився напруженим, обидві команди продемонстрували високу майстерність, але результат визначили кілька ключових моментів. Мадридський клуб на своєму полі нічого не зміг протиставити команді із Барселони та програв з рахунком 0-4.

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Теги: новости футбола премія спорт

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