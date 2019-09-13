Лилия Ребрик засветила стройные ножки в страстном танце с мужем (видео)



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Лилия Ребрик instagram.com/liliia.rebrik/

Звезда порадовала новым видео

Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась в Инстаграме видео, на котором она с мужем исполняет танец ча-ча-ча. Лилия облачилась в майку пудрового цвета и юбку-мини, а также предусмотрительно надела специальную обувь для бальных танцев. Вместе с мужем она показала пару горячих па, которые буквально свели с ума сеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 11 Сен 2019 в 11:51 PDT

«Ловите порцию «ча-чи» утром, с пожеланиями хорошего дня от #дикасімейка. Это все съемки для «Папаньок». Андрей Дикий, с дебютом! В тебе пропадает актерище!» - подписала видео звезда.

Напомним, Лилия Ребрик летом любила подразнить подписчиков откровенными фото в купальниках.

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