Лилия Ребрик засветила стройные ножки в страстном танце с мужем (видео)
Лилия Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik/
Звезда порадовала новым видео
Популярная телеведущая Лилия Ребрик поделилась в Инстаграме видео, на котором она с мужем исполняет танец ча-ча-ча. Лилия облачилась в майку пудрового цвета и юбку-мини, а также предусмотрительно надела специальную обувь для бальных танцев. Вместе с мужем она показала пару горячих па, которые буквально свели с ума сеть.
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«Ловите порцию «ча-чи» утром, с пожеланиями хорошего дня от #дикасімейка. Это все съемки для «Папаньок». Андрей Дикий, с дебютом! В тебе пропадает актерище!» - подписала видео звезда.
Напомним, Лилия Ребрик летом любила подразнить подписчиков откровенными фото в купальниках.