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    Шоу-биз

    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein

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    <p>Светлана Лобода и Тиль Линдеманн</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein

    Светлана Лобода и Тиль Линдеманн

    instagram.com/lobodaofficial/

    Обсуждение романа проживающей в стране-агрессоре украинской звезды и немецкого музыканта не утихают уже год

    36-летняя Светлана Лобода пролила свет на свои отношения с Тиллем Линдеманном. Ранее Светлана заявляла, что ей запрещено говорить о личной жизни из-за контракта, но на шоу российской знаенитости Ксении Собчак все же проговорилась.

    Ксения припомнила певице то самое интервью, в котором она обмолвилась о договоре. Телеведущая вывела Лободу на запретную тему хитрым путем, заявив, что из слов звезды выходит, будто она в «рабстве». Светлана поспешила объясниться.

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    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein
    Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein

    «Я не в рабстве, я в любви. Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет», – заявила поп-исполнительница.

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    телеведущая
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