Лобода проговорилась о романе с солистом Rammstein



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Светлана Лобода и Тиль Линдеманн instagram.com/lobodaofficial/

Обсуждение романа проживающей в стране-агрессоре украинской звезды и немецкого музыканта не утихают уже год

36-летняя Светлана Лобода пролила свет на свои отношения с Тиллем Линдеманном. Ранее Светлана заявляла, что ей запрещено говорить о личной жизни из-за контракта, но на шоу российской знаенитости Ксении Собчак все же проговорилась.

Ксения припомнила певице то самое интервью, в котором она обмолвилась о договоре. Телеведущая вывела Лободу на запретную тему хитрым путем, заявив, что из слов звезды выходит, будто она в «рабстве». Светлана поспешила объясниться.

«Я не в рабстве, я в любви. Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет», – заявила поп-исполнительница.

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