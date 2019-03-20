Мадонна кардинально сменила имидж



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Поп-дива поразила поклонников переменами в облике

60-летняя Мадонна решила обновить имидж и из длинноволосой блондинки стала брюнеткой с каре. Певица поделилась с поклонниками результатом своего преображения.

Несколько дней звезда публиковала короткие видео, на которых было заметно, что она сменила прическу. Однако лишь несколько часов назад певица показала себя во всей красе, чтобы поклонники смогли внимательно рассмотреть ее. На снимке Мадонна позирует с короткой стрижкой, темными волосами и с плотной помадой на губах, цвет которой сложно определить из-за монохромности кадра.





Фото: instagram.com/madonna

Поклонники по достоинству оценили преображение звезды. Они оставили массу положительных отзывов, а некоторые отметили, что Мадонна практически не изменилась с 1990-х, когда впервые стала брюнеткой в стиле 60-х.

«Вау!», «Этот образ 10 из 10», «Дива!!!», «Тебе так гораздо лучше, чем блондинкой», «Люблю тебя такой», — написали фолловеры в комментариях.

Судя по тому, что в начале месяца звезда делилась своим архивным фото в подобном образе, она уже тогда была настроена сменить имидж.

Джерело: graziamagazine.ru